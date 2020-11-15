وزير التعليم: تأجيل افتتاح قناة مدرستنا للمرحلة الثانوية أسبوعين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستؤجل افتتاح محطتي «مدرستنا» للمراحل من الصف الأول وحتى الثالث الابتدائي، والمرحلة الثانوية لمدة أسبوعين؛ بسبب صعوبة الإنتاج.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن القنوات التليفزيونية توفر أعلى مستوى من الخدمة لكل الطلاب، قائلًا إن التصوير يتم في أستوديوهات ذات جودة عالية.

وأشار إلى أن الوزارة توفر الخدمة مماثلة لكل من أفقر وأغني طالب في مصر، موضحًا أن الوزارة توفر محطة بث مباشر ومنصات رقمية ومكتبة فيها كل المناهج، بخلاف الخدمة على التليفزيون.

وعن معلومة إلزام المدرسة بعدم زيادة المصروفات للعام الدراسي الجديد، ذكر وزير التعليم أن المعلومة تم تسريبها بصورة غير صحيحة للإعلام، قائلًا إنه سيتم إصدار المنظومة خلال أول عشرة أيام من العام المقبل؛ لتنظيم عمل المدارس.

وأوضح أن المنظومة تضم كل المدارس بمصروفات كالمعاهد القومية ومدارس المتوفقين والنيل واليابانية، متابعًا: «سيتم وضع مجموعة من الضوابط وعقد بين ولي الأمر والمدرسة لتحديد مسؤولية الطرفين وما يحدث عند إخلال أحد الطرفين بمسؤوليته».