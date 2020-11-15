 الهيئة الوطنية تعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. عصر اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهيئة الوطنية تعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. عصر اليوم

المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم

نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:01 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:01 ص

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتم إضافة أصوات المصريين بالخارج.
وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.


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