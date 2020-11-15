اليونان تتخذ اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أغلقت السلطات اليونانية، اليوم السبت، رياض الأطفال والمدارس الابتدائية اعتبارا من يوم الإثنين وحتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وجاء هذا الإغلاق، في سعي من الحكومة اليونانية لتشديد إجراءات العزل الصحي بسبب الزيادة في عدد إصابات الفيروس التاجي المسجلة في البلاد، حيث بلغت أمس الجمعة 3038 حالة، فضلا عن 50 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية تُسجل في البلاد.

واضطرت السلطات لإعادة فرض الحجر العام على البلاد، وأمرت بحظر التجوال ليلا من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك بسبب الزيادة التدريجية في عدد المصابين منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي.

ويذكر أن اليونان كانت من أفضل دول أوربا تعاملا مع الفيروس، حيث فرضت إجراءات العزل الصحي على مستوى البلاد بشكل مبكر بعد أسابيع فقط من تفشي المرض في فبراير 2020.