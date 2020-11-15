الأمير تشارلز يضع إكليلا من الزهور على نصب ضحايا الحروب في ألمانيا

وضع الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري لضحايا الحروب والحكم الاستبدادي (نويه فاخه) في قلب العاصمة الألمانية برلين وذلك بمناسبة يوم الحداد الشعبي في ألمانيا.



وشارك في هذه المراسم بعد ظهر اليوم الأحد كل من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير وفولفجانج شويبله رئيس البرلمان، وراينر هازليوف رئيس مجلس الولايات ووزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور.



ويُعَدُّ نصب (نويه فاخه) منذ عام 1993 النصب المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لضحايا الحروب والحكم المستبد.



وكتب تشارلز على بطاقة وضعها على الإكليل عبارة :" للذكرى الخالدة لكل ضحايا الصراع والطغيان تشارلز"، وكان يرافق الأمير تشارلز، زوجته الدوقة كاميلا.



وكان شتاينماير وقرينته الكه بودنبندر قد استقبلا تشارلز وكاميلا في القصر الرئاسي بيلفو في وقت سابق من اليوم.



ووصل أمير ويلز وقرينته إلى برلين للمشاركة في الفعالية المركزية لإحياء ذكرى ضحايا النازية والحربين العالميتين بمناسبة يوم الحداد الشعبي، وتتركز فعالية هذا العام على الصداقة البريطانية الألمانية.



وسيلقي تشارلز بهذه المناسبة في البرلمان الألماني خطابا سيتمحور حول العلاقات بين بلاده وألمانيا، ليكون بذلك أول فرد من الأسرة الملكية في بريطانيا يشارك في حفل التأبين المركزي بمناسبة يوم الحداد الشعبي في ألمانيا.