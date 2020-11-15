 طارق شوقي: ملتزمون بتنفيذ زيادات أجور المعلمين أول يناير - بوابة الشروق
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طارق شوقي: ملتزمون بتنفيذ زيادات أجور المعلمين أول يناير

هديل هلال
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 7:56 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 7:56 م

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن «الوزارة فعلت المستحيل لإقرار قانون صندوق الرعاية الاجتماعية للمعملين بمجلس النواب في آخر جلساته»، مشيرًا إلى التزامها بتنفيذ زيادات المرتبات أول يناير.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن مجلس النواب وافق بالإجماع على القانون يوم 2 نوفمبر، لافتًا إلى وضع نصف المبلغ الذي خصصه الرئيس عبدالفتاح السيسي للصندوق في الأول من يناير.

وأشار إلى وضع النصف الثاني مع الموازنة المالية الجديدة، قائلًا إن الوزارة تناقش كيفية حصول الصندوق على موارد، وإعلان تشكيل مجلس إدارة الصندوق في أول شهر يناير.

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