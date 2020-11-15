وزير ألماني يقترح شرح الدروس للتلاميذ بالمطاعم المغلقة لتطبيق التباعد

اقترح وزير الاقتصاد الألماني بيتر آلتماير، شرح الدروس والحصص المدرسية داخل المطاعم والفنادق المغلقة لإتاحة الفرصة للالتزام بشكل أفضل لقواعد التباعد المكاني بين التلاميذ للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار النقاش الدائر حول غلق المدارس بسبب وضع وباء كورونا الحالي.

وأعرب آلتماير -في تصريح لصحيفة (بيلد آم زونتاج) الألمانية اليوم الأحد- عن أمله في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بصورة أفضل، لافتا إلى أنه يكون من الصعب غالبا الالتزام بقواعد التباعد المكاني في ظل انتشار وباء كوفيد 19. وقال: "سأرحب لو أقيم الدرس على سبيل المثال في مراكز للمحليات أو في بيوت للثقافة أو القاعات غير المستخدمة للمطاعم والفنادق".

جدير بالذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تعقد مع رؤساء حكومات الولايات مشاورات مجددا غدا الاثنين حول جائحة كورونا والتي أسفر عنها تطبيق الإغلاق الجزئي في الشهر الحالي وشمل غلق المطاعم والفنادق والمنشآت الثقافية والترفيهية.

وسيبحث المجتمعون بشكل أساسي ما إذا كان يتعين تمديد وتوسيع نطاق القيود المفروضة على الحياة العامة.

يشار إلى أن الإحصائيات قد أفادت بتسجيل 300 ألف إصابة بفيروس كورونا بين التلاميذ والمدرسين في ألمانيا.