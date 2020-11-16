 صانع لقاح فايزر: تأثير لقاح كورونا سيظهر الصيف القادم.. وعودة الحياة الطبيعية بحلول الشتاء - بوابة الشروق
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صانع لقاح فايزر: تأثير لقاح كورونا سيظهر الصيف القادم.. وعودة الحياة الطبيعية بحلول الشتاء

لقاح كورونا - ارشيفية
لقاح كورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 11:20 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 11:20 م
قال مبتكر اللقاح الرائد لفيروس كورونا المستجد، إن إطلاق اللقاح على مستوى العالم قد يساعد في إعادته إلى طبيعته بحلول الشتاء المقبل.

وقال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة (بيونتيك) التي أعلنت عن نتائج أولية واعدة للقاح ضد فيروس كورونا، مع شركة (فايزر) الأمريكية -في تصريح إعلامي نقلته صحيفة (إيفيننج ستاندارد) البريطانية اليوم الأحد- إن الشركة تهدف إلى توزيع 300 مليون جرعة بحلول أبريل القادم، مع إحداث "تأثير أكبر" بحلول الصيف.

وأضاف أنه إذا تم تحقيق معدل تطعيم مرتفع بحلول الخريف - "وأنا واثق من أن هذا سيحدث، يمكن أن يكون لدينا شتاء عادي العام المقبل".

جاءت تعليقات شاهين وسط دعوات حزب العمال لشركات التواصل الاجتماعي لمواجهة عقوبات مالية وجنائية إذا لم تقم بحذف المحتوى الخطير "المناهض للتطعيم" وسط انتشار واسع للمعلومات المضللة على الإنترنت.

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