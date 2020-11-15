إيداع رضيع عثر عليه بجوار مقابر الدخيلة في الإسكندرية دار رعاية

قررت نيابة الدخيلة غربي الإسكندرية، اليوم الأحد، إيداع رضيع في إحدى دور رعاية الأطفال حديثي الولادة، بعد أن عثر عليه بالقرب من مسجد كائن على طريق مقابر الدخيلة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة والاستدلال على شخصية من وضعه.



تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق، غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغًا من حلاق، بالعثور على رضيع يرتدي كامل ملابسه، وملفوف ببطانية بالقرب من المسجد.



وبتسليمه للشرطة، تبين أن عمره لم يتجاوز بضعة أيام، مع عدم وجود أي كاميرات مراقبة في مكان العثور عليه تظهر من وضعه، فتحرر محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.