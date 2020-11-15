منتخب إنجلترا يعلن إصابة رحيم سيترلينج قبل مواجهة بلجيكا

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أعلن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عن إصابة نجمه رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب حساب منتخب إنجلترا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "لن يتواجد رحيم سترلينج في تشكيل الفريق أمام بلجيكا بسبب معاناته من إصابة".

ولم يكشف المنتخب الإنجليزي عن أي تفاصيل بشأن إصابة اللاعب صاحب الـ25 عامًا.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره البلجيكي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، والتي ستقام على ملعب «الملك بودووان».

وقبل المباراة تحتل بلجيكا صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما تحتل إنجلترا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وهو نفس نقاط منتخب الدنمارك صاحب المركز الثاني، فيما تحتل آيسلندا المركز الأخير بدون نقاط.