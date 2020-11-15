قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن من يدفع المصروفات الدراسية يخدم غير القادر، فضلًا عن أنه يحسن الجودة التعليميه له ولغيره، معقبًا: «نصف العدد مش هيدفع خالص»، حسب تعبيره.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوزارة تتكلف الكثير من الأموال في الكتب الإلكترونية ومنصات البث المباشر والقنوات التليفزيونية، متابعًا: «بتتعمل خارج الموازنة».

وأوضح أن المجانية للبعض لا تعني أن الطالب لا يكلف الدولة، مضيفًا: «هو بيكلفنا لكن حد تاني بيدفع».

ولفت إلى أن تكلفة منظومة التعليم في ظل أزمة كورونا تضاعفت عن الأعوام الماضية، مشيرًا إلى تفاوتها بين المراحل التعليمية المختلفة.