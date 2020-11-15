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القعدة مستمرة.. رقم سلبي تاريخي لرونالدو بعد الخسارة أمام فرنسا

علاء العزب
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 12:02 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 12:03 ص

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، عقم تهديفي خلال مبارياته أمام منتخب فرنسا.

البرتغال استضافت فرنسا اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، قبل أن تخسر بهدف دون رد أحرزه نجولو كانتي نجم البلوز تشيلسي.

البرتغال خسرت واستمرت عقدة نجمها الأول كريستيانو رونالدو في هز شباك منتخب الديوك، حيث لم يستطع أفضل لاعب في العالم  في 5 مناسبات سابقة التسجيل في مرمى فرنسا خلال 6 مواجهات جمعت الفريقين سواء كانت رسمية أو ودية.

ويعد منتخب فرنسا هو أكثر خصم واجه صاحب الـ35 عامًا على مستوى الأندية والمنتخبات دون تسجيل أي هدف.

أيضا البرتغال تواجه حظًا عاثرًا أمام بطل العالم 2018، حيث في 26 مباراة سابقة جمعت الفريقين استطاعت فرنسا الانتصار في 18 مواجهة فيما فازت البرتغال بـ6، وانتهت مباراتين فقط بواقع التعادل.


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