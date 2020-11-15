 الصحة: أرقام إصابات كورونا المعلنة حقيقية.. ولا يمكن التلاعب بها - بوابة الشروق
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الصحة: أرقام إصابات كورونا المعلنة حقيقية.. ولا يمكن التلاعب بها

نور رشوان
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 3:17 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 3:17 م
نفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، ما تردد حول التلاعب بأعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر.
وقالت العسال، في تصريحات لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الأحد، إن أرقام إصابات فيروس كورونا المعلنة من قبل وزارة الصحة حقيقية، ولا يمكن أبدًا التلاعب بها، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع أرقام الإصابات في جميع دول العالم.
وأضافت أن هناك أشخاص قد يُصابوا بفيروس كورونا دون ظهور أي أعراض عليهم، موضحة أنه يتم إجراء الفحوصات والمسحة للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض فقط، بينما يتم علاج الحالات البسيطة في المنزل.

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