البنك الدولي: دول الشرق الأوسط أنفقت 3% فقط من ناتجها المحلي على البنية التحتية في 10 سنوات

بلغ متوسط الإنفاق على البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي، بحسب مقال منشور في نشرة البنك الدولي الأسبوعية، عن دور الاستثمار في البنية التحتية في خلق وظائف.

وأضاف تم تمويل معظم مشروعات البنية التحتية من خلال القطاع العام وبقروض من مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف. ومن ثم ستؤدي القيود على المالية العامة بسبب جائحة كورونا وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها نتيجة زيادة معدلات الاقتراض إلى تقييد قدرة الحكومات على القيام بالاستثمارات المطلوبة في البنية التحتية.

ويدفع هذا الوضع القطاع الخاص لمساندة الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى المنطقة، ومن الضروري وجود اتجاه واضح على مستوى السياسات وأطر تنظيمية لجذب رأس المال الخاص.

وتحتاج المنطقة إلى رؤوس أموال واستثمارات كبرى لسد الفجوة في البنية التحتية فيها، و إنفاق ما لا يقل عن 8.2% من إجمالي الناتج المحلي لتحقيق الأهداف الخاصة بالبنية التحتية بحلول 2030

وقال "في الوقت الذي تركز فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التصدي لجائحة كورونا، وتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي في نهاية المطاف، عليها أن تدرك الدور حاسم الأهمية للبنية التحتية وكيفية تمويلها على نحو مستدام".

وتتمثل رؤيتنا لتطوير البنية التحتية في مساندة توفير البنية التحتية المادية والمؤسسات المعنية التي يمكنها تقديم الخدمات اللازمة حتى تتحول المنطقة إلى وضع أفضل، مما سيساعدها على المضي نحو النمو الأخضر والشامل والمستدام.