الأمم المتحدة تحيي ذكرى ضحايا حوادث الطرق وتدعو لأنظمة تنقل أكثر أمانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وضع تصورٍ جديد لسبل آمنة للتنقل حول العالم تكون مأمونة وميسورة التكلفة ومستدامة يسهل الوصول إليها للجميع في كل مكان.

جاء ذلك في رسالة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في 15 نوفمبر، مشيرا إلى أن حوادث التصادم المروري تشكل شاغلا رئيسيا في مجالي الصحة والتنمية.

ووفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة، تعتبر حوادث المرور السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب بين سن الخامسة والتاسعة والعشرين، ويعيش تسعون في المئة من الضحايا في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.

وشدد الأمين العام على ضرورة أن يكون ذلك كله حاضرا في الأذهان بينما يعقد العالم "العزم على تحقيق تعافٍ قوي من جائحة كوفيد-19".

ودعا إلى أن تكون السلامة في صميم أنظمة للتنقل، لافتا إلى أن "هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستفضي بنا إلى تحقيق هدفنا الطموح المتمثل في خفض وفيات وإصابات حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030".