 الصحة السودانية توصي باحتفالات بروتوكولية للسلام تحسبا لانتشار كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة السودانية توصي باحتفالات بروتوكولية للسلام تحسبا لانتشار كورونا

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 1:05 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 1:05 ص

أوصت وزارة الصحة السودانية، اللجنة العليا للسلام، بالاكتفاء بمراسم احتفال بروتوكولية في احتفالات السلام المقررة، غدا الأحد،، بدون حشود ولا تجمعات مع وجوب التزام الجميع بالاشتراطات الصحية، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة السودانية - في بيان مساء اليوم السبت - أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت أكثر شراسة، مشددة على أنه لا يمكن مواجهة هذه الموجة إلا من خلال تطبيق التوجيهات والتوصيات الصحية، كالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

وهنأت وزارة الصحة السودانية، الشعب السوداني باحتفالات السلام، المقررة غدا، بالتزامن مع وصول قادة "الجبهة الثورية" شريك اتفاق السلام بالسودان، إلى الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، أن صحة المواطن هي أولى أولويات الوزارة الرامية إلى تعزيز الحماية ومكافحة جائحة كورونا، وأهابت بالمواطنين الالتزام التام بالموجهات الصحية للوقاية من جائحة كورونا.

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