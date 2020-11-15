لندن: هناك تقدم بالجولة التالية من محادثات بريكست التجارية

قال ديفيد فروست، كبير مفاوضي بريطانيا لشئون الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق باتفاق الانتقال بعد بريكست بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل جولة جديدة من المحادثات بعد ظهر اليوم الأحد.



وكتب "فروست"، على تويتر لدى وصوله إلى بروكسل، "تم إحراز تقدم ما في اتجاه إيجابي في الأيام القلائل الماضية.. لدينا الآن إلى حد كبير نصوص معاهدة مشتركة، رغم أنه لم يتم الاتفاق بالطبع بعد على عناصر مهمة".



وأضاف "سنعمل على البناء على ذلك ونصل إلى اتفاق شامل إذا استطعنا"، مشيرًا إلى أنه سيلتقي بكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنيه بعد الظهر.



وأعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله الأسبوع الماضي بشأن وتيرة مفاوضات التجارة، في ظل خلاف حول عدة جوانب خاصة قواعد صيد الأسماك في مياه الاتحاد الأوروبي ولوائح التنافسية.



وانسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، وتنتهي الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، وتسابق بروكسل ولندن الزمن لإبرام اتفاق، ومع ذلك، فقد أسفرت أشهر من المفاوضات عن تقدم ضئيل.



وتظل بريطانيا في السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي حتى عام 2021، لكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن فرض التعريفات الجمركية، وغيرها من الحواجز التجارية بين الشريكين التجاريين المهمين يهدد بإحداث فوضى في الشركات وسلاسل التوريد.