 وزارة الدفاع اليابانية تبدأ قريبا دراسة الأمن السيبراني المتطور - بوابة الشروق
الأحد 15 نوفمبر 2020 4:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع اليابانية تبدأ قريبا دراسة الأمن السيبراني المتطور

د ب أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 4:07 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 4:07 م

ذكرت مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن تبدأ وزارة الدفاع اليابانية قريبا، عمل استطلاع وبحث بشأن نموذج "انعدام الثقة" المتطور للأمن السيبراني لتوجيه نظرة متشككة في جميع عمليات الوصول إلى نظام شبكة الكمبيوتر الخاصة بها.

وأفادت وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع تعتزم تلقي نتائج الاستطلاع الذي تم تكليف شركة تابعة للقطاع الخاص بعمله، بحلول أواخر مارس المقبل.

وتعمل وزارة الدفاع اليابانية حاليا على منع الوصول غير المصرح به إلى شبكة الكمبيوتر الخاصة بها، من خلال بناء جدار للحماية بين داخل وخارج الشبكة.

ويستطيع المهاجم السيبراني الوصول إلى الشبكة الداخلية للكمبيوتر، إذا تم خرق جدار الحماية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك