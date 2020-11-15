 بيلاروس.. الأمن يحتجز المئات من المشاركين بمظاهرة ضد الرئيس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيلاروس.. الأمن يحتجز المئات من المشاركين بمظاهرة ضد الرئيس

مظاهرات في بيلاروسيا - ارشيفية
مظاهرات في بيلاروسيا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 6:59 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 6:59 م
احتجز أفراد من قوات الأمن، يرتدون أقنعة، مئات الأشخاص في مظاهرة ضخمة ضد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وأظهرت مقاطع فيديو، جرى تداولها عبر تطبيق تليجرام للرسائل القصيرة، أفرادًا من الشرطة لا يرتدون الزي الرسمي يستخدمون الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين في العاصمة مينسك في محاولة لتفريق مسيراتهم.

واحتشد الآلاف من الأشخاص في مجموعات كبيرة في مينسك ومدن أخرى، وبحلول منتصف اليوم، وردت تقارير تفيد باعتقال ما لا يقل عن 30 شخصًا.

وبالإضافة لذلك، تم تطويق عدة شوارع وميادين، بعضها بالمعدات الثقيلة، وشوهدت في مينسك الكثير من المركبات التي تقل السجناء.

كما تم إغلاق نحو 15 محطة لمترو الأنفاق، في محاولة لعرقلة الدخول لوسط المدينة، كما تم وقف إنترنت الهواتف إلى حد كبير، وهو تكتيك شهير آخر تستخدمه السلطات في بيلاروس لقمع الاحتجاجات.

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