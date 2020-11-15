فيديو معلوماتي للحكومة الألمانية تصف فيه القابعين بالمنزل بـ أبطال كورونا

أثار فيديو معلوماتي عن أزمة كورونا، نشرته الحكومة الألمانية، اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كرمت فيه الحكومة الجالسين على الأريكة في الوباء ووصفتهم بأنهم أبطال كورونا.

وكان شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة قد أعلن أمس السبت عن نشر الفيديو على موقع تويتر تحت وسم «#besonderehelden».

ويعرض الفيديو بشكل خيالي من المستقبل وبطريقة العودة إلى الماضي (فلاشباك) رجلا يُفْتَرَض أنه مسن واسمه انطون ليمان، ويحكي ليمان في الفيديو كيف عايش ومعاصروه الموجة الثانية من وباء كورونا "آنذاك في شتاء 2020".

ويصف ليمان وضع كورونا في ألمانيا "آنذاك"، فيقول: "كان هناك خطر غير مرئي يهدد كل ما كنا نؤمن به"، وتابع أنه فجأة أصبح المصير في أيدي الألمان، عندما فعلوا ما هو متوقع منهم "ألا وهو، لا شيء، لا شيء على الإطلاق، فلقد ظللنا أياما وليالي قاعدين في المنزل وهكذا كافحنا ضد انتشار الفيروس"، مشيرا إلى أن الأريكة أصبحت هي الجبهة، والصبر أصبح سلاحا.

وأضاف ليمان متذكرا: "وهكذا أصبحنا أبطالا في ذلك الشتاء من عام 2020"، وانتهى الفيديو بمناشدة الحكومة للمواطن "تحول أنت أيضا إلى بطل وابق في المنزل".