باكستان تجري انتخابات في المنطقة المتاخمة للصين من كشمير

أجرت باكستان، اليوم الأحد، انتخابات محلية في جيلجيت بالتستان، الجزء الشمالي المتاخم للصين من إقليم كشمير المتنازع عليه، وسط تصاعد التوترات مع الهند.



ويجري التصويت لاختيار 23 عضوا في المجلس التشريعي الإقليمي بعد أسابيع من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خطته لمنح المنطقة وضعًا إقليميا مؤقتا.



ويمر طريق باكستان البري الوحيد إلى الصين عبر جيلجيت بالتستان، وتقع المنطقة في قلب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.



وقال وزير الخارجية الباكستاني أمس السبت إن الهند تريد تخريب الممر الاقتصادي وأنها قامت بأنشطة تخريبية في كشمير وجيلجيت بالتستان.



وتصاعدت التوترات منذ العام الماضي بعد أن أنهت نيودلهي الوضع شبه المستقل للشطر الخاضع لإدارة الهند من إقليم كشمير، وهو منطقة تقطنها أغلبية مسلمة في وادي الهيمالايا تسيطر نيودلهي على جزء منه وتسيطر إسلام أباد على الجزء الآخر، لكن كل منهما تطالب بالسيطرة عليه بالكامل.



ويأتي الاقتراع في وقت تعاني فيه باكستان، وفقا للمسؤولين، من الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، والتي تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في العديد من الدول الأوروبية.