فرق شرق آسيا تبدأ في التوافد على «الدوحة» لاستكمال دوري الأبطال

بدأت فرق شرق القارة المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في الوصول إلى قطر للمشاركة في منافسات البطولة التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل الحالي وتستمر حتى 19 ديسمبر القادم.

ووصلت اليوم الأحد فرق أف سي سيول وأولسان هيونداي يونايتد وجيونبوك هيونداي من كوريا الجنوبية وفريقا سيدني وبيرث جلوري من أستراليا، وقوانجتشو إفرجراند الصيني .

فيما يستمر وصول فرق أندية شرق قارة آسيا إلى قطر بشكل يوميً حتى 21 من نوفمبر الحالي، حيث سيكتمل عقد جميع الفرق وسيكون آخر الواصلين فريقا فيسيل كوبي ويوكوهاما أف مارينوس من اليابان .

وتوجهت الفرق إلى مقر اإقامتها في الفنادق المخصصة لها في قطر بعد الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد وفق البروتوكول الطبي الخاص ، وستخوض هذه الفرق التدريبات في ملاعب التدريب الخاصة بمونديال قطر 2022 بعد الحصول على قسط من الراحة .

وكانت اللجنة المحلية المنظمة أكملت كافة الاستعدادات التي تتعلق بالبطولة بدءاً من الاستقبال في المطار والتوجه إلى الفنادق وكذلك التدريبات.

وتأكدت جاهزية الملاعب الأربعة التي ستجري فيها المباريات وهي الجنوب وخليفة الدولي والمدينة التعليمية واستاد جاسم بن حمد وجميع هذه الملاعب تتوافر فيها تقنية التبريد.

وشهدت الأيام الأخيرة وصول وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة وباشر مهام عمله، واطلع على كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة من حيث مقار إقامة الفرق، وملاعب التدريب والتي تم تحديدها بالتنسيق مع الاتحاد القاري وهي مجمّعات التدريب الخاصة بمونديال 2022.

وسارت كافة الأمور على الوجه الأكمل من خلال الحرص على تطبيق البروتوكول الطبي الخاص بمكافحة فيروس كورونا والذي يشمل الفرق وكافة الوفود المشاركة في البطولة وذلك من أجل توفير أعلى معايير الحماية من الوباء وفق إجراءات احترازية مشددة وصارمة تهدف لسلامة الجميع.

وستكون الخدمات الطبية متوفرة وبشكل موسع في كافة فنادق البطولة، كما ستتوافر العيادات الطبية وخدمة الإسعاف في الاستادات التي تستضيف المباريات وفي ملاعب التدريب.