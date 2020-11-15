مقتل شخصين وإصابة سيدة بجروح خطرة في هجومين بغرب فرنسا

قُتل شخصين وأُصيبت سيدة بجروح خطيرة في هجومين بالطعن وإطلاق النار في بلدية شوليه، غرب فرنسا، وفقا لما أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء اليوم السبت.

ونقلت صحيفة (لو فيجارو) الفرنسية عن المدعي العام لمدينة أنجيه إريك بويلار قوله إن الاعتداء وقع عند الساعة الرابعة من عصر اليوم (بالتوقيت المحلي لفرنسا)، مضيفا: "وجدنا مُسنّين مصابين، لسوء الحظ لم ينج الرجل من إصابته، وزوجته في حالة حرجة للغاية"، موضحا أن رجلا آخر في العقد السادس من العمر مات متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس خلال الهجوم الثاني.

وتابع بويلار أنه جرى القبض على مشتبه به بعمر 35 عاما، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود أدلة على كونه منفذ الهجوم.

ولم تُعرف دوافع الهجومين فور وقوعهما، كما لم يُحدد ما إذا كان الحادث مصنفا كهجوم إرهابي، ولم تُعلن كذلك هوية المعتدي.