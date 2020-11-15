جبهة تحرير شعب تيجراي تؤكد إطلاق صواريخ على إريتريا

أكد قائد جبهة تحرير شعب تيجراي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، أن الجبهة وراء إطلاق صواريخ على إريتريا أمس السبت، وهو تصعيد كبير للصراع مع الحكومة الإثيوبية.