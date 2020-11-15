جبهة تحرير شعب تيجراي تؤكد إطلاق صواريخ على إريتريا

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أكد قائد جبهة تحرير شعب تيجراي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، أن الجبهة وراء إطلاق صواريخ على إريتريا أمس السبت، وهو تصعيد كبير للصراع مع الحكومة الإثيوبية.