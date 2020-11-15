 جبهة تحرير شعب تيجراي تؤكد إطلاق صواريخ على إريتريا - بوابة الشروق
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جبهة تحرير شعب تيجراي تؤكد إطلاق صواريخ على إريتريا

جوهانسبرج - د ب ا:
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 11:54 ص

أكد قائد جبهة تحرير شعب تيجراي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، أن الجبهة وراء إطلاق صواريخ على إريتريا أمس السبت، وهو تصعيد كبير للصراع مع الحكومة الإثيوبية.


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