أثينا تحظر المظاهرات في ذكرى انتفاضة الطلاب بسبب كورونا

حظرت الحكومة اليونانية جميع التجمعات والمظاهرات في أثينا في الذكرى السابعة والأربعين لانتفاضة الطلاب ضد الديكتاتورية العسكرية اليونانية آنذاك خوفا من أن تنشر الفعاليات وباء كورونا.



وذكرت هيئة الإذاعة الحكومية أن التجمعات التي تضم أكثر من أربعة أشخاص ممنوعة من الأحد وحتى الأربعاء. ويمكن تغريم أي شخص لا يمتثل ما بين 300 يورو (355 دولارا) و5000 يورو (5910 دولارات).



وعلى الرغم من الحظر، تحث الجماعات الفوضوية والمستقلة على المشاركة في الفعاليات التقليدية التي تستمر ثلاثة أيام في كلية الفنون التطبيقية في أثينا ومظاهرة مركزية رئيسية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر.



وتأتي المراسم الرئيسية لإحياء الذكرى دائما في 17 نوفمبر. ومن المعتاد أن تنتهي الفعاليات بمسيرة إلى السفارة الأمريكية في أثينا.



وحتى يومنا هذا، يتهم العديد من اليونانيين الولايات المتحدة بالتسامح مع المجلس العسكري الحاكم في اليونان في ذلك الوقت.



وكانت انتفاضة الطلاب في اليونان عام 1973 هي ذروة المقاومة ضد المجلس العسكري الذي حكم من عام 1967 إلى عام 1974.



وفي 17 نوفمبر، تحصن الطلاب في كلية الفنون التطبيقية في أثينا ودعوا الشعب عبر إذاعة محلية لهم إلى الانتفاضة.



ورد الجيش بالعنف، حيث اقتحمت دبابة مدخل الجامعة، وتم القضاء على الانتفاضة بشكل دموي وسقط قتلى وجرحى. وسقط المجلس العسكري بعد ذلك بثمانية أشهر.