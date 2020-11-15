مساعد بايدن: تغريدات ترامب ليس لها أي تأثير على حقيقة الانتخابات

قال رون كلاين، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، إن الحكومة الاتحادية عليها اعتماد الفريق الانتقالي هذا الأسبوع، موضحًا أن اعتماد الفريق الانتقالي يسمح للرئيس المنتخب بتلقي إحاطات الأمن.



وأشار إلى أن تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لها أي تأثير على حقيقة الانتخابات، قائلًا إن الشعب هو من حسم نتيجة الانتخابات، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في تغريدات سابقة إن مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، فاز في انتخابات الرئاسة لأنها كانت مزورة، على حد وصفه.



وأضاف ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأحد، أنه لم يتم السماح بمراقبة التصويت، وتم الفرز بواسطة شركة «دومينيون» المملوكة للقطاع الخاص اليساري المتطرف.



وأوضح أن هذه الشركة ذات سمعة سيئة، مرجعًا أسباب فوز بايدن أيضًا إلى ما وصفه بالإعلام الكاذب والصامت.