قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، إن قطاع السياحة لم يتأثر بالغلق الحادث في أوروبا الغربية، لاعتمادها على الشرقية خلال أشهر الصيف بدءًا من يوليو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن عدد السياح الذين يقصدون مصر يتراوح من 3000 إلى 4000 بشكل يومي، وأن المعيار الأساسي للوزارة هو عودتهم لبلادهم بسلام، مشيرًا إلى أن الإجمالي يصل إلى ما يقرب 500 ألف خلال الأربعة أشهر ونصف الماضية، ولم يصابوا بفيروس كورونا أثناء تواجدهم بمصر.

وتابع أن الوزارة تحرص على تقديم السائح لتحليل PCR قبل دخوله البلاد؛ حفاظًا على صحة المواطنين، مضيفًا أن مصر من الدول القليلة في المنطقة التي فتحت السياحة وحافظت على استقرارها.

وأوضح أنه يتم العمل في الوقت الحالي لتجهيز حدث ضخم وهو موكب المومياوات الملكية الذي ستشهده القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق مع شركة لعمل حفل رأس السنة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، متابعًا: «سيتم فرض ضوابط على الفنادق خلال حفل رأس السنة».