ديوكوفيتش يختتم الموسم في صدارة التصنيف العالمي للتنس للعام السادس

حصل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش اليوم الأحد على جائزة صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بنهاية العام، وذلك على هامش البطولة الختامية للموسم التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 15 حتى 22 نوفمبر الحالي.

وتمكن ديوكوفيتش /33 عاما/ من معادلة الرقم القياسي، الذي يحمله مثله الأعلى النجم الأمريكي السابق بيت سامبراس، بإنهاء العام كمصنف أول عالميا للمرة السادسة في مسيرته الرياضية.

كما أصبح ديوكوفيتش رسميا أكبر لاعب سنا ينهي الموسم وهو في صدارة التصنيف العالمي.

كان عام 2020 مختلطا بالنسبة لديوكوفيتش، حيث بدأ الموسم بحصوله على لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، للمرة الثامنة في مشواره الرياضي، ولم يتلق أي خسارة حتى تشرين أول/أكتوبر الماضي في ظل تعليق منافسات اللعبة البيضاء بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ثم فاز ديوكوفيتش بلقبين للأساتذة في نيويورك وروما، قبل أن ينال خسارة قاسية أمام الإسباني رافاييل نادال في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، إحدى المسابقات الأربع الكبرى.

وفي بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) ضمن البطولات الكبرى أيضا، تم استبعاد ديوكوفيتش من البطولة، لضربه إحدى الحكمات بالكرة عن طريق الخطأ.

وقال ديوكوفيتش عند تسلمه الكأس بملعب (أو تو أرينا) الخالي من الجماهير "أنا سعيد ولكن ينتابني مزيج من المشاعر".

وأوضح ديوكوفيتش "كان هذا الموسم غير عادي ومختلف للغاية، مع وجود فترة استمرت لمدة ستة أشهر من عدم إقامة أي بطولات، وبسبب هذا الفيروس، يعاني الكثير من الناس حول العالم من أوقات عصيبة. لهذا السبب أنا ممزق بين السعادة والحزن بسبب كل ما يحدث ".

يبدأ ديوكوفيتش مشاركته في البطولة الختامية للموسم غدا الاثنين، حيث يواجه الأرجنتيني دييجو شفارتزمان في مجموعته التي تضم من أربعة لاعبين.