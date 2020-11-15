البدري: الشناوي طلب تخفيض مكبرات الصوت في ستاد القاهرة بسبب صعوبة تواصل اللاعبين

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كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، طلب محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب، بين شوطي مباراة توجو بتصفيات أمم إفريقيا.

وحقق المنتخب فوزا غاليا أمام توجو مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.

وقال حسام البدري في تصريحات تلفزيونية لقناة"صدى البلد": "الشناوي طلب مني تخفيض صوت المكبرات في استاد القاهرة".

وأضاف: "الشناوي تحدث معي بين الشوطين وطالبني بغلق صوت الجماهير المسجل بسماعات ستاد القاهرة، لأنه كان عالي جدا خلال أحداث المباراة".

وأكمل :" الشناوي أكد لي، إن اللاعبين وجدوا صعوبات في سماع بعضهم البعض، خاصة مع عدم تجمعهم منذ فترة كبيرة".

يذكر أن محمود حمدي الونش سجل هدف اللقاء الوحيد من رأسية متقنة اسكنها شباك المنتخب التوجولي معلنا فوز الفراعنة في ثالث مباراة له بتصفيات كأس الأمم الإفريقية حيث تعادل في المباراتين أمام جزر القمر وكينيا.