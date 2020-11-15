صحيفة فرنسية تكشف عن العقل المدبر لسياسة أردوغان في شرق الأوسط



على خلفية زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى شمال قبرص، واعتبر سلطات نيقوسيا أنها زيارة استفزازية في ظل التوترات التركية في شرق المتوسط، كشفت مجلة "لوبوان" الفرنسية، العقل المدبر لسياسة أردوغان، في منطقة البحر المتوسط، موضحة أنه خلف مناورات الرئيس تالرئيس التركي في تلك المنطقة مؤسس نظرية "مافي فاتان" "الوطن الأزرق".

وأشارت المجلة الفرنسية، خلال مقابلتها مع مؤسس تلك النظرية، الأدميرال المتقاعد، سيم جوردنيز، الذي أمضى ثلاث سنوات في السجون التركية، أسس عقيدة "الوطن الأزرق" التي يقوم عليها أردوغان.

وأضافت "لوبوان"، أن أردوغان يبرر التدخلات التركية المتكررة واستفزازاته في شرق البحر المتوسط في المياه الإقليمية اليونانية والقبرصية، مما يثير استياء أوروبا، بزعم نظرية "مافي فاتان".

وتابعت المجلة، أن هذا المفهوم الذي ينص على توسيع السيادة البحرية التركية في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط ليس مرتبطًا بالرئيس التركي أو حتى بحاشيته، موضحة أنه تم وضع النظرية في عام 2006 من قبل الأدميرال التركي، الذي أمضى ثلاث سنوات في السجن من 2011 إلى 2014 عندما كان أردوغان في السلطة بالفعل.

ووفقا للمجلة الفرنسية، فإن ذلك الأدميرال جيم وردينيز (62 عامًا)، جندي متقاعد، العقل المدبر لعقيدة "الوطن الأزرق"، لكنه يحرص على أن ينأى بنفسه عن الانتفاع بها من قبل أردوغان.

وقال وردينيز، خلال مقابلة مع "لوبوان" عبر تطبيق "زووم": "لست على صلة وثيقة أو عن بُعد بالحكومة التركية وليس خطأي إذا استخدمت مفهومي بهذا الشكل".

وتهدف النظرية إلى تحقيق وتأمين وتطوير حقوق ومصالح تركيا في البحر المتوسط، متجاوزة الاعتبارات الحكومية والحزبية في تركيا.

وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن هذا العسكري المخضرم، السابق للتخطيط للقوات البحرية التركية، شغوفًا بالجغرافيا السياسية، موضحة أنه يستخدم الخرائط لتوضيح أبسط كلماته"، قائلاً: "ليست لدينا مشكلة في البحر الأسود حيث قمنا بالفعل بترسيم حدود منطقتنا البحرية مع روسيا".

وتابع: "من ناحية أخرى، نجد أنفسنا محاصرين وحتى مخنوقين في البحر المتوسط حيث لا توجد لدينا حرية في الفضاء".

وقدم الأدميرال المتقاعد، خريطة تستند إلى دراسة أجرتها جامعة إشبيلية في عام 2000 من المفترض أن تحدد الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط وفقًا لقانون البحار، والحصة المخصصة لتركيا ضئيلة مقارنة باليونان، قبرص أو إيطاليا.

وقال سيم جوردنيز، إن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تمنح لكل دولة المياه الإقليمية حتى 12 ميلًا بحريًا (22.2 كم) من ساحلها، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك كل دولة أيضًا منطقة اقتصادية خالصة، في حدود 200 ميل (370 كم) من ساحلها، إذ أنها تمتلك فيها الموارد الطبيعية التي يتم اكتشافها هناك، موضحا أنه يمكن للمنطقة الاقتصادية الخالصة أن تمتد حتى 350 ميلاً، إذا تمكنت الدولة من إثبات أن جرفها القاري - وهو استمرار للقارة تحت المحيط - يتجاوز 200 ميل.

ووفقا للمسؤول التركي الرفيع السابق، فإنه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أهمل حزب العدالة والتنمية _الحاكم في تركيا_ هذه الأهداف الجيوسياسية، لأنهم كانوا مهووسين بدمج تركيا في الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه في العقد التالي بعد خيبة أمل تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ثم اتجاه أردوغان للقمع داخل البلاد، تم القبض عليه في عام 2011 مع مئات من كبار ضباط الجيش التركي، في اتهامات التحريض على محاولة انقلاب عسكري عام 2003.

وتابع جوردنيز، أن استراتيجية الفوضى التركية تزعج كلاً من نيقوسيا وأثينا، وتوضح عجز الاتحاد الأوروبي على الرغم من انتهاكات سيادته بسبب رفض ألمانيا فرض عقوبات على أنقرة.