إيطاليا تبدي تفاؤلها بلقاح كورونا الجديد

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إنه متفائل بشأن إمكانية أن يعمل اللقاح الجديد المعلن عنه حديثًا ضد فيروس كورونا، على إعادة الحياة إلى طبيعتها وتحسين الوضع في إيطاليا.



وأضاف دي مايو، في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، "أرى بارقة ضوء في نهاية النفق"، موضحًا أنه يتوقع وصول الجرعات الأولى من اللقاح بحلول ديسمبر أو يناير.



وتابع: "لقد وقعنا اتفاقات على المستوى الدولي ولا يبدو أن الجدول الزمني قد تغير".



يشار إلى أن إيطاليا، التي كانت الأكثر تضررًا من الموجة الأولى للإصابات في مارس، اضطرت إلى إعادة فرض القيود في الحياة اليومية في مطلع نوفمبر.



وأعلنت السلطات الصحية اليوم الأحد تسجيل 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و546 وفاة في غضون يوم واحد.