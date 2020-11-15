بوليفيا تُعد خطة تقشف لحل أزمتها الاقتصادية

قال وزير المالية البوليفي، مارسيلو مونتينجرو، إن بلاده تهدف إلى كبح جماح عجزها المالي بإعداد خطة تقشف اقتصادي بدلا من الاعتماد الكامل على الديون الخارجية.

وستقوم الحكومة الاشتراكية الجديدة للبلاد بتحليل سوق السندات الدولية عن كثب لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الفرص الجذابة للاقتراض بشكل أكبر في عالم أسعار الفائدة المنخفضة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

ووصف مونتينجرو العجز المالي للبلاد بالمشكلة الصعبة مضيفا بقوله "لقد أعطى الرئيس رسالة واضحة بشأن التقشف، وسوف نتبع التعليمات".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع العجز المالي للبلاد بنسبة 6ر8% هذا العام، مقارنة بـ 2ر7% في 2019.