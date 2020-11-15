 القضاء العراقي يبطل تجديد رخص شركات الهاتف في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القضاء العراقي يبطل تجديد رخص شركات الهاتف في البلاد

(د ب أ)
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:34 ص

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها حصلت على نسخة من الأمر القضائي الصادر من محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية الذي تضمن قرار إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال.

وبدوره ، أشاد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني ، في تغريدة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالقرار ، قائلا إن "القضاء العراقي انتصر للشعب مؤكدا استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد لـ (شركات الهاتف النقال)".

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