 أسامة كمال: تواصلنا مع مسؤول لمعرفة سبب ارتفاع أسعار الخضار واختفى - بوابة الشروق
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أسامة كمال: تواصلنا مع مسؤول لمعرفة سبب ارتفاع أسعار الخضار واختفى

هديل هلال
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:44 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:44 م

قال الإعلامي أسامة كمال، إن برنامجه تواصل هاتفيًا مع المهندس أحمد فتحي، مدير عام تسويق الإدارة المركزية للزراعات المحمية بوزارة الزراعة؛ للحديث عن سبب ارتفاع أسعار الخضار.

وأضاف كمال، خلال تقديمه خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن المسؤول اختفى بدون سبب، معلقًا: «بدون سبب اختفى زي ما الخضار اختفى».

ولفت إلى أن «المسؤول أعلن بدون مقدمات، اليوم الأحد، طرح 500 كيلو طماطم في منافذ وزارة الزراعة بسعر 5 جنيهات وهو ما يمثل نصف سعر السوق»، متسائلًا عما كانت الكمية ستعمل على حل الأزمة.

وتساءل كمال، عن سبب معاناة مصر من مشكلة في محصول الطماطم بالرغم من أنها تحتل المركز الخامس عالميًا للإنتاج، قائلًا إنها تنتج نحو ثمانية ملايين طن طماطم.


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