قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فتح ملف أسرة لـ80% من أسر محافظة جنوب سيناء، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى بدء الفحص لهم.

وأضافت زايد، خلال تصريحات لفضائية «المصرية»، اليوم الأحد، أن جولتها في محافظة جنوب سيناء شملت تفقد الوحدات والمستشفيات، موضحة أن المحافظة تضم 23 وحدة ومركزًا طبيًا، إضافة إلى سبعة مستشفيات.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تضم 13 وحدة وأربعة مستشفيات، قائلة إن جولتها بدأت من رأس مسلة وشملت رأس سدر وأبو رديس والطور، حتى الرويسات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أنها تفقدت موقع مستشفى الطور التعليمي الجديد لوزارة الصحة بمدينة الطور، والمقام على مساحة أكثر من 30 ألف متر مربع، مؤكدة أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة طب أسرة أبو صويرة، بمحافظة جنوب سيناء، أمس السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.