أعلن صديق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن، عن عمل حصة للأقليات في تعيينات الشرطة البلدية للندن، التي ستكون 40% من التعيينات وستنفذ عام 2022.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية على لسان خان في نص خطة العمل الجديدة، أنه على شرطة لندن أن تتسم بالشمولية وأن تحوز ثقة أفراد الأقليات الذين تم التمييز ضدهم بواسطة الشرطة.

ومن جانبها، أقرت كريسيدا ديك، مسؤولة الشرطة البلدية في لندن، بأن الشرطة مارست خلال الفترة الماضية مختلف أشكال التمييز ضد الأقليات وتحديدا سُمر البشرة.

وقال خان، إن ذلك الحراك جاء نتيجة صحوة مظاهرات السمر حول العالم؛ احتجاجا على قتل جورج فلويد.

وبموجب الخطة المطروحة، ستبلغ نسبة أبناء الأقليات بشرطة بلدية لندن خلال عامين 16% و28% خلال 10 أعوام، مع العلم بأن عدد أبناء الأقليات في شرطة لندن يبلغ حاليا 5000، بزيادة 2000 عن عام 2010.

وستقوم إدارة الشرطة بتخصيص 300 ألف جنيه إسترليني؛ لإنفاقها تشجيعا على التحاق أبناء الأقليات لشرطة لندن.

وتتضمن الخطة مراقبة أكبر لتصرفات شرطة المرور حيال الأقليات، وذلك بمراجعة الكاميرات الشخصية الموضوعة في الخوذ، مع العلم بأن الإحصائيات الأخيرة أثبتت أن نسب تعرض سمر البشرة لعمليات التفتيش في لندن تفوق البيض بـ4 مرات.

يذكر أنه في يوليو الماضي تعرضت البطلة الرياضية من سمر البشرة بيونكا ويليام، وصديقها للتقييد لـ45 دقيقة، في أحد تمركزات شرطة المرور بلندن، دون أي شبهة عليهما، بينما كانا يصطحبان ابنهما الرضيع.