منسقو فريق استجابة سوريا يدعون لتقديم الدعم للشمال السوري بسبب كورونا

دعا فريق "منسقو استجابة سوريا" المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكبر لتقديم الدعم المالي واللوجستي للمنظمات العاملة في شمال غرب سوريا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعرب الفريق، في بيان صحفي اليوم الأحد، عن القلق الشديد إزاء مصير مئات الآلاف من المدنيين القاطنين في المخيمات وتزايد أعداد الإصابات بشكل مستمر في مناطق شمال غرب سوريا.

وكشف عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في مخيمات النازحين بالمنطقة التي تضم أكثر من مليون مدني نازح.

وأكد الفريق أن تفشي فيروس كورونا المستجد في المخيمات يمثل حلقة جديدة قد تكون الأخطر في سلسلة الظروف الصعبة التي يعانيها قاطنو المخيمات منذ سنوات متواصلة.

وذكر أن الكثافة السكانية المرتفعة جداً وازدحام النازحين بالمخيمات إلى جانب الافتقار للنظافة الصحية والظروف الصحية غير الملائمة، تشكل خطراً كبيراً على سلامة وصحة هؤلاء الأفراد.

وينتشر أكثر من 1200 مخيم في مناطق شمال غربي سوريا يعيش فيها أكثر من مليون شخص وهم نازحون من مختلف مناطق سورية، وأغلب تلك المخيمات عشوائية وتفتقر لأبسط الخدمات.

وتعتبر مناطق شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة هي الأكثر إصابة في المناطق السورية حيث سجلت أمس السبت، 525 إصابة جديدة وأربع وفيات بفيروس كورونا لترتفع حصيلة المصابين إلى 11 ألفا و158 إصابة ، والوفيات إلى 90 حالة وفاة.