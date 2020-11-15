أعلنت جزيرة "ترستين دكونها"، التابعة للتاج البريطاني والواقعة جنوب المحيط الأطلسي بعيدا عن اليابسة، أنها ستحول 700 ألف كيلومتر من المياه المحيطة بها إلى محمية بحرية، والتي تعد رابع أكبر محمية من نوعها حول العالم.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه بموجب القرار الجديد، يمنع صيد الأسماك من العمق وأنشطة التعدين بتلك المساحة، التى يفترض بالقوات البريطانية أن تقوم بتنفيذ قرارات إدارة الجزيرة التابعة لها، والتي تبعد عن أقرب دولة مسافة 2400 كيلومتر.

ويقول جيمس غلاس، القائم بإدارة شئون شعب جزيرة تريستين، إن ذلك الشعب يهتم دائما بدعم البيئة؛ لذلك أصبحت نصف مساحة الجزيرة محمية طبيعية، ولأهمية المياه مقارنة باليابسة أصبح 90% من مياه الجزيرة محمية.

وتأوى مياه الجزيرة بعض أندر أنواع البطاريق والقطارس صفراء الأنف وأسماك القرش المرصعة.

ويأتي ذلك ضمن سعي بريطانيا في خطة مدتها 10 سنوات من العام الحالي إلى حماية 30% من مياه المحيط الأطلسي، الذى تمكنت بريطانيا حتى الآن من حماية 1% منه فقط، بمساحة 4.3 مليون كيلومتر مربع.

ومن جانبه، أثنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على مبادرة شعب الجزيرة، مطالبا الكثيرين بحذو خطاهم، مضيفا أن البشر من يسببون تغير المناخ وزيادة حموضة المحيط، بجانب إلقاء أكوام قمامة البلاستيك التي تخنق وتسمم وتحول المحيط لكومة قمامة عائمة.

ووصفت الجمعية الملكية لحماية الطيور، المبادرة، بـ"جوهرة تاج العمل البيئي البريطاني"، وقال مديرها بيكسى سبيد، إن الآن بإمكان عشرات الملايين من الطيور التحليق في تلك المنطقة بأمان، كما للقروش أن تتكاثر والفقمات والبطاريق تمرح والحيتان تأكل في الأعماق بأمان تام.

ووصف لورد غولدسميث وزير البيئة البريطاني، المبادرة، بـ"الفوز الكبير والخطوة الضرورية لحماية 30% من مياه الأطلسي".

وفي المقابل، رأت منظمات بيئية، ما حدث على أنه تناقض كبير إذ تدعم بريطانيا حماية المناطق البحرية على بعد عشرات آلاف الكيلومترات، بينما لا تهتم بحماية الكثير من مناطقها البحرية، إذ يقول جونيثون هول مسئول أقاليم أعالي البحار بجمعية حماية الطيور، إنه على البريطانيين الاقتداء بذلك المجتمع الصغير في تريستين، وتطبيق نفس الشيء في بريطانيا، بينما تقول مليسا مور مديرة منظمة أوشيانا البريطانية، إنه من الغريب ألا تدعم بريطانيا وضع مناطقها البحرية تحت الحماية الطبيعية، كما تدعم ذلك فى مناطق أعالي البحار.