محافظ مطروح يدعم ثلاث أندية بـ400 ألف جنيه

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعم 400 ألف جنيه للفرق الثلاث بواقع 100 ألف جنيه لنادى الحمام، و100 ألف جنيه لنادى الرجاء، بالإضافة الى 200 ألف جنيه دعم لنادى الجزيرة لإستكمال مسيرته بالدورى الممتاز ب بعد الصعود المشرف هذا الموسم.

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم المادى والمعنوى للرياضة بمطروح حتى تحتل الفرق الرياضية بالمحافظة مكانتها بين الاندية المصرية، خاصة مع مشاركة 3 فرق من مطروح بالدورى الممتاز ب بعد صعود نادى الجزيرة بجانب فريقى الحمام والرجاء.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء السبت برؤساء أندية فرق مطروح بالدورى الممتاز ب،مؤكداً على إستمرار الدعم مع تحقيق النتائج الطيبة والحفاظ على المستوى خلال مسيرة الدورى التى ستبدأ فى 25 نوفمبر الجارى، و أهمية استغلال امكانيات الأندية فى تحقيق زيادة مواردها الاقتصادية، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق افضل النتائج فى مسابقة الدورى الممتاز ب لكرة القدم الموسم القادم.