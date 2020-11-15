رئيس وزراء أستراليا يشيد بتوقيع دول آسيا والمحيط الهادي على اتفاقية التجارة الحرة

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قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن توقيع أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" في هانوي يمثل انتصارا للمزارعين وفرص العمل في أستراليا.

وقال موريسون، في بيان: "سياسة التجارة الخاصة بنا تتعلق بدعم فرص عمل الأستراليين، وتعزيز فرص التصدير وضمان منطقة مفتوحة مدعومة بسلاسل إمداد أقوى. اتفاقية الشراكة الاقتصادية تعتمد على نجاحات تجارتنا وتمثل خبرا سارا بالنسبة للأعمال التجارية الأسترالية".

وأضاف: "في ظل اعتماد فرصة عمل من بين كل 5 فرص عمل في أستراليا على التجارة، ستكون اتفاقية الشراكة أمرا مهما حيث بدأت أستراليا والمنطقة في إعادة البناء بعد أزمة جائحة كورونا".

وقال وزير التجارة سيمون بيرمنجهام، إن أستراليا ملتزمة بالتوقيع تماما على الاتفاقية "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "ستكون اتفاقية شاملة، وبابها مفتوح للدول الأخرى، خاصة الهند، للانضمام إذا كانت ومتى كانت مستعدة".