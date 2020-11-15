كوريا الشمالية تواصل صمتها غير المعتاد بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية

تواصل كوريا الشمالية الصمت لما يزيد على أسبوع بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو صمت غير مألوف تجاه حدث سياسي مهم قد تكون له تداعيات على علاقاتها بواشنطن.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، عن مراقبين القول إن كوريا الشمالية على ما يبدو حريصة بشأن أي رد فعل على نتائج الانتخابات، حيث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتمتع بعلاقة صداقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، لم يقر بعد بهزيمته في الانتخابات أمام جو بايدن.



وحتى صباح اليوم الأحد، لم تشر الوسائل الإعلامية الكورية الشمالية إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أو تنشر أي تقارير عن نتائجها أو ترسل أي رسائل إلى واشنطن.



ومن النادر أن يستمر الصمت الكوري الشمالي تجاه الانتخابات الأمريكية على هذا النحو المطول، حيث اعتادت كوريا الشمالية الإشارة أو إصدار البيانات بعد الانتخابات الأمريكية السابقة بأيام قليلة.