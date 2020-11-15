 اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:11 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:11 ص

تنطلق -اليوم الأحد- المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأول مرة في تاريخ مصر، بحيث تنضم بقية الشركات للمنظومة تباعا حتى نهاية يونيو 2021.


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