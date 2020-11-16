جونسون يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته لمصاب بكورونا

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره مساء الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجه طلبا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين أنه خالط شخصا خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن «جونسون سيواصل العمل من داونينج ستريت بما في ذلك إدارة إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا»، مشددًا على أن «رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لكوفيد-19».

ومن الجدير بالذكر أن جونسون سبق أن أصيب بفيروس كورونا، الأمر الذي أعلن فيها يوم 27 مارس الماضي، ما أدى في حينه إلى تدهور ملموس لحالته الصحية.