ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في بيرو إلى 3 أشخاص على الأقل

ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات التي قمعتها الشرطة المحلية في عاصمة بيرو ليما، ضد تولي "مانويل ميرينو" رئاسة الجمهورية، إلى ثلاثة أشخاص على الأقل.



وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، هذا النبأ دون المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.



وكانت اشتباكات اندلعت أمس السبت، مع الشرطة المحلية في عاصمة بيرو ليما، وذلك خلال يوم جديد من الاحتجاجات التي اندلعت في الشارع ضد تولي "مانويل ميرينو" رئاسة الجمهورية بعد إقالة الرئيس "مارتن فيزكارا".



يذكر أن الاضطرابات التي شهدتها الليالي الأربع الماضية وغيرها من الاحتجاجات الأكثر سلمية في العاصمة ليما ومدن أخرى أدت إلى زيادة الضغط على الكونجرس المقسم والحكومة الجديدة للرئيس مانويل ميرينو.



وكانت الشرطة المحلية في بيرو استخدمت مساء الخميس الماضي الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى ضد المتظاهرين الذين رشق بعضهم الشرطة بالحجارة وحطموا واجهات المتاجر وماكينات الصرف الآلي، وكانت تلك من أكبر المظاهرات التى شهدتها بيرو منذ عشرين عاما.