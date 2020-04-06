 أمريكا: حصيلة إصابات كورونا ترتفع إلى 10.5 مليون إصابة - بوابة الشروق
الأحد 15 نوفمبر 2020 9:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

أمريكا: حصيلة إصابات كورونا ترتفع إلى 10.5 مليون إصابة

علم أمريكا
علم أمريكا
(د ب أ)
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:26 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 9:26 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 5ر1% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، لتصل إلى 9ر10 مليون إصابة حتى الساعة 0543 بتوقيت نيويورك.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 4ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تكساس أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 05ر1 مليون إصابة، بزيادة 9ر0% على الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت مينيسوتا زيادة بنسبة 2ر4% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 216 ألفا و28 حالة.

وسجلت إلينوي أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ، حيث لقي 197 شخصا حتفهم نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك