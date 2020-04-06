ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 5ر1% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، لتصل إلى 9ر10 مليون إصابة حتى الساعة 0543 بتوقيت نيويورك.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 4ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تكساس أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 05ر1 مليون إصابة، بزيادة 9ر0% على الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت مينيسوتا زيادة بنسبة 2ر4% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 216 ألفا و28 حالة.

وسجلت إلينوي أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ، حيث لقي 197 شخصا حتفهم نتيجة الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.