قال زعيم منطقة تيجراي الإثيوبية، دبرصيون جبراميكائيل، اليوم الأحد، إن قواته "قصفت عاصمة إريتريا ومطار العاصمة أسمرة مساء أمس السبت.

وذكر جبراميكائيل في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن قواته "قاتلت قوات إريترية على عدة جبهات خلال الأيام القليلة الماضية"، مؤكدا أن قواته لم تقصف مدينة مصوع الإريترية.

وكان خمسة دبلوماسيين إقليميين قالوا في وقت سابق، إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية، أسمرة، من إثيوبيا، مساء السبت، فيما قال ثلاثة دبلوماسيين إن ما لا يقل عن صاروخين أصابا مطار أسمرة.

وقال زعيم تيجراي ديبرصيون جبريميكيل يوم الثلاثاء الماضي، إن إريتريا أرسلت قواتها عبر الحدود لدعم القوات الحكومية الإثيوبية لكنه لم يقدم دليلا، فيما نفى وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد وقال:" نحن لسنا طرفا في الصراع".

وكانت وكالة أفادت أمس السبت، بأن قادة إقليم تيجراي في إثيوبيا هددوا بمهاجمة إريتريا. جاء ذلك بعد توجيه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي اتهامات لإريتريا بالمشاركة مع الجيش الإثيوبي في العملية العسكرية الجارية في الإقليم.