صحة المنيا تستعد لتطعيم الأطقم الطبية ضد الأنفلونزا الموسمية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدء الاستعداد والتجهيز لتطعيم الأطقم الطبية ضد الأنفلونزا الموسمية 2021، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء.



وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة وفرت طعم الأنفلونزا الموسمية 2021، وسلمتها إلى الإدارات الصحية، تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات لتطعيم جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، وذلك بجميع المستشفيات العامة والمركزية ومستشفى اليوم الواحد ومركز الأورام وبنك الدم ومستشفيات الجلدية والتأمين الصحي، وجميع فرق الأشراف بمديرية الصحة والإدارات الصحية.



من جانبه، أوضح الدكتور عماد مهنى، مدير إدارة التطعيمات، أنه تم توفير التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية للجمهور من سن 6 أشهر فما فوق بسعر رمزي، وذلك في مكاتب الصحة الأربعة المعتمدة من وزارة الصحة، وهي: مدينة المنيا مكتب صحة ثالث، مركز سمالوط مكتب صحة ثان، مركز مغاغة مكتب صحة ثالث، مركز ملوي مكتب صحة ثالث.