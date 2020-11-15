 صحة المنيا تستعد لتطعيم الأطقم الطبية ضد الأنفلونزا الموسمية - بوابة الشروق
الأحد 15 نوفمبر 2020 6:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

صحة المنيا تستعد لتطعيم الأطقم الطبية ضد الأنفلونزا الموسمية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 6:14 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 6:14 م
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، بدء الاستعداد والتجهيز لتطعيم الأطقم الطبية ضد الأنفلونزا الموسمية 2021، تزامنًا مع بداية فصل الشتاء.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة وفرت طعم الأنفلونزا الموسمية 2021، وسلمتها إلى الإدارات الصحية، تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات لتطعيم جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، وذلك بجميع المستشفيات العامة والمركزية ومستشفى اليوم الواحد ومركز الأورام وبنك الدم ومستشفيات الجلدية والتأمين الصحي، وجميع فرق الأشراف بمديرية الصحة والإدارات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد مهنى، مدير إدارة التطعيمات، أنه تم توفير التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية للجمهور من سن 6 أشهر فما فوق بسعر رمزي، وذلك في مكاتب الصحة الأربعة المعتمدة من وزارة الصحة، وهي: مدينة المنيا مكتب صحة ثالث، مركز سمالوط مكتب صحة ثان، مركز مغاغة مكتب صحة ثالث، مركز ملوي مكتب صحة ثالث.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك