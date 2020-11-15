 وفاة عاشر صيادلة الغربية جراء إصابته بكورونا - بوابة الشروق
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وفاة عاشر صيادلة الغربية جراء إصابته بكورونا

ارشيفية
ارشيفية
علاء شبل
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:40 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:40 م
أعلن الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة في الغربية، اليوم الأحد، وفاة أحد الصيادلة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة، في بيان لها، "بخالص الحزن والأسى ينعي مجلس نقابة الصيادلة وفاة الدكتور مسعد الميسي إثر إصابته بفيروس كورونا، ليكون الشهيد رقم 10 بين صفوف صيادلة الغربية".

وكان الصيدلي الراحل قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، وخضع للعلاج من الفيروس داخل مستشفى المحلة العام، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة إلى أن وافته المنية مساء اليوم.

وجهز مستشفى المحلة العام جثمان الصيدلي الراحل، وتم تغسيله وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة ونقله إلى مقابر قريته بعزبة خليل، ودفنه بمعرفة الطب الوقائي.

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