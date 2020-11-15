 البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
سارة حمزة
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 10:34 ص

طرح البنك المركزي اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليارًا بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والطرح الثاني بقيمة 10.5 مليار جنيه لأجل 266يومًا.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.


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