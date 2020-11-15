إعلامية لتاج الدين: لما حد يسلم عليك بتعمل إيه؟ والأخير: بنحييه ونديله كوع

رد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على سؤال: «لما حد ييجي يسلم عليك بتعمل إيه؟»، قائلًا: «بنحييه ونديله كوع كدة»، على حد تعبيره.

وأكد تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية، نظرًا لأنها مازالت الطريقة الوحيدة للحماية من عدوى كورونا وانتقالها بين البشر.

وأضاف أن الوسائل الوقائية أساسية للحماية من الأمراض المعدية كافة، مؤكدًا أنها الأولوية للحد من انتشار كورونا على الأخص.

ولفت إلى أن التطعيمات رغم أهميتها إلا أنها ليست الوسيلة الأهم للتخلص من الفيروس، موضحًا أنها ستقلل العدوى، لكنها لن تمنع انتقال الفيروس بنسبة 100%.