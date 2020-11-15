 الصين: التوقيع على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة انتصار للاقتصاد العالمي - بوابة الشروق
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الصين: التوقيع على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة انتصار للاقتصاد العالمي

د ب أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 12:55 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 12:55 م

ذكر رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانج، أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة "آر.سي.اي.بي" هو انتصار للاقتصاد العالمي.

 

وأضاف لي في كلمته في القمة "التوقيع على الشراكة ليس فقط إنجازا بارزا للتعاون الإقليمي لشرق آسيا، لكن أيضا انتصارا للتجارة الحرة متعددة الأطراف".

 

وطبقا لتوقعات صادرة عن معهد "بيترسون" للاقتصاديات الدولية ومقره الولايات المتحدة، فإن من المتوقع أن تكون الصين من المستفيدين الرئيسيين من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بمكاسب محتملة تصل إلى 85 مليار دولار لناتجها المحلي الإجمالي.

 


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